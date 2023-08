Ação no STF cita racismo e tenta impedir interdição de São Januário

Rio - A interdição de São Januário chegou ao Supremo Tribunal Federal. O deputado Aliel Machado Bark (PV-PR) entrou com uma ação no STF, nesta última quarta-feira (23), solicitando uma liminar para que o estádio volte a receber jogos com público.

São Januário está interditado pela Justiça do Rio de Janeiro desde o fim de junho. Na ação, o deputado Aliel Machado Bark (PV-PR) acusa o Tribunal do Rio de "racismo estrutural" e cita o relatório do juiz Marcello Rubioli, do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos.

"O debate não é sobre questões técnicas. São Januário tem todas as certidões e liberações para receber jogos. A decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é completamente institucional, que está enraizada com racismo estrutural", disse o deputado em entrevista ao "ge".

"A decisão cita tiros na comunidade, mas vários outros locais do Rio de Janeiro possuem dados parecidos. Portando, o estádio de São Januário está liberado pela Justiça Desportiva. O que está acontecendo é racismo estrutural. É um crime grave", completou.

Após o incidente na partida contra o Goiás, no dia 22 de junho, o Vasco foi punido com quatro partidas com portões fechados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O Cruz-Maltino cumpriu a pena, mas não pode receber público por decisão da Justiça do Rio de Janeiro que interditou o estádio.

A Justiça do Rio de Janeiro marcou o julgamento que decidirá a liberação de São Januário para o próximo dia 30. O clube já apresentou laudos comprovando que possui as liberações necessárias de segurança para realizar partidas com público no estádio.

O Vasco volta a campo no próximo domingo (27), às 18h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 21ª rodada do Brasileirão. A próxima partida como mandante será contra o Fluminense, no dia 16, às 16h, em local a definir. O Maracanã ainda estará fechado nesta data.