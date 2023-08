Centroavante ventilado no Vasco na última janela acerta sua ida ao futebol mexicano

México - Nome ventilado pelo Vasco na última janela, o uruguaio Michael Santos, que estava no Talleres, jogará no futebol mexicano. O atacante, de 30 anos, foi anunciado como o novo reforço do Juárez, que comprou 50% dos direitos do jogador por 2,2 milhões de dólares (cerca de R$ 10,7 milhões).

De @CATalleresdecba a FC Juárez, damos la bienvenida a @DiegoValoyes_ y Michael Santos. ¡Vamos a romperla! ¡Bienvenidos!



https://t.co/PXBz1sjjhL#ContigoMásBravos pic.twitter.com/KxjmZXMTvj — FC Juárez (@fcjuarezoficial) August 24, 2023 O centroavante foi anunciado junto de seu ex-companheiro de clube argentino, o colombiano Diego Valoyes. O ponta também foi sondado no Vasco e em outros clubes da Arábia Saudita, mas as negociações não avançaram. Sabendo disso, o Juárez contratou o jogador de 26 anos por 8,5 milhões de dólares (cerca de R$ 41,4 milhões). O centroavante foi anunciado junto de seu ex-companheiro de clube argentino, o colombiano Diego Valoyes. O ponta também foi sondado no Vasco e em outros clubes da Arábia Saudita, mas as negociações não avançaram. Sabendo disso, o Juárez contratou o jogador de 26 anos por 8,5 milhões de dólares (cerca de R$ 41,4 milhões).

O Vasco tinha um acordo verbal encaminhado com Michael Santos no fim do mês passado. Entretanto, a negociação acabou não acontecendo devido à falta de garantias para o pagamento da transferência. Com isso, o Cruz-Maltino investiu em outro nome do Campeonato Argentino, Pablo Vegetti, ex-Belgrano.

Michael Santos deixou o Talleres como artilheiro do Campeonato Argentino, com 13 gols em 24 partidas disputadas. Além do clube de Córdoba, o uruguaio de 30 anos passou por Málaga, da Espanha, River Plate-URU e Kobenhavn, da Dinamarca.