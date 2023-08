Piton destaca 'qualidade única' de Payet e exalta ambiente do Vasco: 'Sempre foi bom'

Rio - Um dos jovens do elenco do Vasco, o lateral-esquerdo Lucas Piton, de 22 anos, vem tendo a oportunidade de treinar ao lado de Dimitri Payet, de 36 anos, reforço do clube carioca para o segundo semestre. O francês ainda não estreou, mas vem impressionando o grupo cruz-maltino nas atividades.

"Todos sabemos que o Payet é um jogador internacional. É notória a qualidade dele em campo. Chega para nos ajudar. É um cara que tentamos dialogar com gestos (risos). Estamos nos virando para nos comunicar. É um jogador que dá para ver que tem qualidade única. É muito técnico e muito bom", disse.

Ainda na zona de rebaixamento, o Vasco vem reagindo nas últimas três rodadas. Foram sete pontos em nove possíveis. Piton afirmou que o ambiente no clube sempre foi positivo, e que mesmo nas derrotas o trabalho estava sendo bem feito.

"Ganhar é muito bom. Nosso ambiente sempre foi bom, ganhando ou não. Mas precisamos da vitória. São três jogos sem derrota que nos dão uma confiança a mais. Vamos continuar trabalhando com os pés no chão. Vamos trabalhar para tirar o Vasco dessa situação. O que mudou foram os resultados. A gente sempre buscava os resultados, mas eles não estavam vindo. Mas em nenhum momento deixamos de trabalhar. A gente sempre buscava. Estamos trabalhando muito com os pés no chão. A situação ainda é muito ruim. Vamos trabalhar jogo a jogo", afirmou.