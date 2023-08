Vasco solicita à CBF que confronto com o São Paulo seja no Mané Garrincha, em Brasília

Rio - O Vasco deu entrada na CBF com solicitação para que o duelo com o São Paulo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, aconteça no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partida está prevista para o fim de semana de 8 de outubro, mas a data e o horário ainda não foram detalhados na tabela oficial da entidade.

De acordo com o portal "UOL", a Ferj já autorizou a realização da partida fora do Rio de Janeiro. Entretanto, questões burocráticas precisam ser resolvidas para alteração da praça.

O Maracanã, que também poderia ser uma opção do clube para a partida, deve estar fechado no período a pedido da Conmebol, com o objetivo de preservar o gramado para a final da Libertadores. A entidade estima que serão necessários de 20 a 30 dias para que o campo fique na melhor condição possível para a decisão, no dia 4 de novembro.