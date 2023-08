Ferj autoriza, e jogo entre Vasco e São Paulo será no Mané Garrincha

Rio - Com a impossibilidade do Maracanã e com o Vasco impedido de realizar partidas em São Januário, o Cruz-Maltino conseguiu a autorização da Ferj para encarar o São Paulo, no Mané Garrincha. A partida pelo Brasileirão vai acontecer no dia em 7 de outubro.

O Maracanã será interditado nos próximos dias para reparo do gramado, será reaberto novamente, porém, após o dia 4 de outubro será novamente fechado para a preparação da final da Libertadores, que será disputada no dia 4 de novembro.

Além do Vasco, o Flamengo também tem o interesse de mandar jogos no Mané Garrincha. O Rubro-Negro deseja mandar a partida contra o Santos, que será realizada no dia 1º de novembro.