Com retorno de Jair e Pumita, Vasco divulga relacionados para jogo contra o Palmeiras

Rio - O Vasco divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Palmeiras, que acontece neste domingo, às 18h30, no Allianz Parque, e é váldio pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Entre as novidades, se destacam as voltas de Jair e Pumita Rodríguez.

Os dois ficaram ausentes na última partida do Vasco, contra o Atlético-MG. O volante foi liberado pela diretoria e comissão técnica do clube para acompanhar o nascimento de sua filha. Já o uruguaio não teve sua falta justificada, mas ele retornará contra o Palmeiras.

Um nome ausente na lista de relacionados para a partida contra o clube paulista é o de Figueiredo. Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, o atacante não vai para o jogo por opção técnica da comissão de Ramón Díaz.

Confira a lista completa abaixo: