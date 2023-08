Maicon deve ocupar vaga de Léo e ser titular pelo Vasco contra o Palmeiras

Rio - O Vasco entra em campo neste domingo (27), às 18h30, contra o Palmeiras, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, sem o zagueiro Léo, suspenso. Após muitas especulações de quem poderia ocupar seu lugar, Maicon deve herdar a vaga do capitão Cruz-Maltino e fazer sua primeira partida como titular sob o comando de Ramón Díaz. As informações são do jornalista Lucas Pedrosa.

Maicon chegou a ser quarta opção no banco de reservas do Vasco, atrás de Capasso, Zé Vítor e Miranda. O treinador argentino teria ficado "impressionado negativamente" com o desempenho do zagueiro nos treinamentos. Entretanto, atuando como uma liderança dentro do elenco Cruz-Maltino e com uma boa atuação contra o Atlético-MG pela última rodada do Brasileirão, o defensor deve entrar como titular contra o Palmeiras.

Maicon atuou apenas cerca 100 minutos pelo Vasco. Ele jogou os 90 em sua estreia, contra o Cruzeiro, pela 14ª rodada, e por pouco mais 10 minutos contra o Atlético-MG, no último domingo (20), no Maracanã.

Além de Léo, o Vasco ainda não poderá contar com Payet em campo. O francês está suspenso por conta de um episódio de quando atuava pelo Olympique de Marselha. O meia acertou um tapa em um auxiliar do Lens durante uma partida do Campeonato Francês e foi punido com um gancho de três jogos, sendo que dois já foram cumpridos quando ele estava na Europa.