Auxiliar do Vasco se manifesta depois de derrota em jogo polêmico contra o Palmeiras

Rio - O auxiliar técnico Emiliano Díaz se manifestou nas redes sociais nesta segunda-feira, 28, um dia após a polêmica derrota do Vasco para o Palmeiras por 1 a 0 , em partida válida pela 21ª rodada do Brasileirão . Na postagem, ele escreveu uma forte mensagem, usou a hastag "ContraTudo" e também exaltou a equipe.

"Orgulho desse grupo. Se eles querem que desistamos, terão que matar todos nós. #ContraTudo. Vasco voltou. O melhor está por vir", escreveu Emiliano Díaz.

Publicação de Emiliano Díaz, do Vasco, no story do Instagram Foto: Reprodução/Instagram @emiliano34diaz

RECLAMAÇÃO DO VASCO

O Cruz-Maltino ficou na bronca com a arbitragem por causa da anulação do gol de Paulinho, que aconteceu no primeiro tempo, quando o jogo ainda estava empatado em 0 a 0. O lance foi invalidado por impedimento de Vegetti.

O argentino, de fato, estava em posição irregular. No entanto, especialistas de arbitragem apontaram que um novo lance foi originado momentos depois, no chute de Richard Ríos. Na sequência, Paulinho pegou a bola, finalizou e balançou as redes do Palmeiras. Dessa forma, o entendimento é de que o VAR não poderia entrar em ação.

O Gigante da Colina, inclusive, irá à CBF questionar a arbitragem . Abaixo, leia a nota do Vasco:

"O Vasco da Gama contesta a interferência do VAR e a anulação do gol legítimo do Paulinho, na partida deste domingo (27/08), diante do Palmeiras. O equívoco da arbitragem influenciou diretamente no andamento do jogo e, consequentemente, em seu resultado. Novamente, já que não é a primeira vez que isso acontece no Campeonato Brasileiro, o clube irá apresentar uma formal reclamação à Confederação Brasileira de Futebol".