Antigo desejo do Vasco, zagueiro acerta ida ao futebol do Catar

Alvo do Vasco na última janela de transferências, o zagueiro Lyanco, do Southampton, da Inglaterra, está de mudança de clube. O brasileiro será emprestado por uma temporada ao Al-Gharafa, do Catar.

البرازيلي ليانكو يصل إلى الدوحة تمهيداً لانضمامه لصفوف فريقنا الأول #الغرافة pic.twitter.com/zymDD1sqhT — AL GHARAFA SC | نادي الغرافة (@ALGHARAFACLUB) August 27, 2023 Lyanco tinha negociação encaminhada com o Besiktas, da Turquia. Nas tratativas, o zagueiro brasileiro seria comprado em definitivo pelo clube turco. Entretanto, o jogador reprovou nos exames médicos e o negócio melou. Com isso, o Southampton decidiu emprestá-lo para o clube catari. Lyanco tinha negociação encaminhada com o Besiktas, da Turquia. Nas tratativas, o zagueiro brasileiro seria comprado em definitivo pelo clube turco. Entretanto, o jogador reprovou nos exames médicos e o negócio melou. Com isso, o Southampton decidiu emprestá-lo para o clube catari.

Com passagens pelas categorias de base do Botafogo, Lyanco foi revelado pelo São Paulo em 2015 e, após três temporadas, ele foi vendido ao Torino, da Itália. O jogador atuou por quatro temporadas pelo clube italiano e uma emprestado ao Bologna, até ser negociado com o Southampton, onde ficou até esta temporada.No clube da Inglaterra, o zagueiro atuou em 49 partidas, fez um gol e deu duas assistências.

Com o rebaixamento do Southampton para a segunda divisão do futebol inglês na última temporada, a permanência de Lyanco era difícil. Sabendo disso, ele foi um dos inúmeros jogadores do clube que se transferiram para outros clubes.

O Vasco chegou a fazer uma oferta de 1 milhão de euros (R$ 5,27 milhões) pelo empréstimo de um ano, além da obrigação de compra no valor de 4 milhões de euros (aproximadamente R$ 21,1 milhões) caso o zagueiro batesse metas. O Southampton, contudo, não gostou da obrigação de compra ser mediante objetivos e recusou a oferta.