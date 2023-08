CBF diz que VAR acertou ao invalidar gol do Vasco contra o Palmeiras

Rio - A Comissão de Arbitragem da CBF concordou com a decisão do VAR de anular o gol de Paulinho, do Vasco, no jogo contra o Palmeiras, no último domingo (27), no Allianz Parque. Nesta terça-feira (29), a entidade divulgou os áudios da partida e alegou que não houve início de uma nova jogada de ataque, mesmo com o chute de Richard Ríos para afastar a bola da área. Portanto, a decisão foi considerada correta.

Wilson Seneme, presidente da Comissão de Arbitragem, usou três argumentos para afirmar que não houve novo lance de ataque: a bola permaneceu ao redor da área do Palmeiras, foi dominada por um jogador do Vasco ao ser afastada e não estava sob controle de Richard Ríos. O ex-árbitro estava acompanhado de Péricles Bassols, gerente de VAR, e Giuliano Bozzano, gerente técnico, na análise da jogada.

O lance aconteceu com apenas 15 minutos de jogo, quando o placar ainda estava 0 a 0. O Vasco não escondeu sua indignação com o lance e fez uma reclamação formal à CBF. O Cruz-Maltino foi derrotado por 1 a 0 e continua a cinco postos de distância do primeiro clube fora da zona de rebaixamento.

Ao todo, o Vasco já fez quatro reclamações formais à CBF contra a arbitragem neste Brasileirão. O time carioca também questiona lances nas partidas contra Santos, Bragantino e Atlético-MG.