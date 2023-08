Ídolo do Manchester United elogia transferência de Payet ao Vasco: 'Francês mais brasileiro'

Ídolo do Manchester United, o ex-zagueiro francês Mikael Silvestre opinou sobre a ida de Dimitri Payet ao Vasco. Segundo o ex-jogador, a transferência do conterrâneo para o futebol brasileiro tem de tudo para dar certo, e ainda falou sobre o estilo de jogo do meia, que se casa muito bem com os dos brasileiros.

"Dimitri é o jogador francês mais brasileiro que já atuou na Ligue 1 (Campeonato Francês). Digo isso por causa da habilidade que ele tem e por isso eu acho que tem tudo para ser a combinação perfeita. Ele vai acrescentar muita experiência e profissionalismo ao elenco", afirmou Silvestre, ao site "Bettingexpert", site parceiro do "Apostagolos.

"Os mais novos do elenco vão se inspirar nele. Ele disputou a Euro com a França, estava na Premier League, na Ligue 1. Ele ainda está jogando bem para a idade dele e os mais novos vão perceber como ele treina, como ele se alimenta, como ele faz a recuperação depois dos jogos. Ele é muito profissional", concluiu.

Mikael Silvestre jogou entre 1999 e 2008 pelo Manchester United e é considerado como um dos maiores zagueiros da história do clube. Ele conquistou oito vezes o Campeonato Inglês e uma Liga dos Campeões. Pela seleção francesa, ele venceu duas Copas das Confederações e disputou as Copas do Mundo de 2002 e 2006.

Regularizado no Boletim Informativo Diário (BID), Payet deve ser relacionado para sua primeira partida pelo Vasco no próximo domingo (3), contra o Bahia, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se ele será titular ou reserva, a escolha será do treinador Ramón Díaz.