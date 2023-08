Vasco nomeia Kátia dos Santos como interina no cargo de CFO

Rio - O Vasco anunciou, nesta terça-feira (29), Kátia dos Santos como a nova CFO. A profissional já trabalhava na SAF, e agora assume o cargo executivo de forma interina, que vinha sendo acumulado por Lúcio Barbosa, nomeado recentemente como CEO.

Kátia dos Santos trabalha no Cruz-Maltino desde outubro de 2022, quando assumiu o cargo de Controller, liderando as áreas contábil, fiscal, financeira e de planejamento do clube. Ela carrega experiência de mais de 20 anos no mercado financeiro e chegou a administrar uma empresa na Áustria.

"A Kátia mudou o perfil de processos contábeis, fiscais e financeiros do Vasco em pouco tempo, trazendo as melhores práticas do mercado internacional para o nosso dia-a-dia", disse Nicolas Maya, Chefe de Operações da 777 Partners, acionista majoritária do Vasco.



Com o anúncio, Lúcio Barbosa segue ocupando interinamente a cadeira de CEO da SAF. Ele havia acumulado a função no fim de julho, quando Luiz Mello foi retirado do cargo para trabalhar com o grupo da 777 Partners em Miami, nos Estados Unidos.