Vasco teria desejo de mandar jogo contra o Fluminense no Maracanã

Rio - O clássico entre Vasco e Fluminense válido pelo segundo turno do Brasileiro está marcado para São Januário, no entanto, de acordo com informações da "Jovem Pan", o Cruz-Maltino deseja transferir a partida para o Maracanã. O duelo está agendado para o dia 16.

Em São Januário, o Vasco não poderá mandar jogos com torcida, por conta da penalização que sofreu após as cenas de violência na derrota contra o Goiás. Com isso, o Cruz-Maltino tenta outra opção para poder valer o seu direito de poder colocar 90% do público no clássico como mandante.

O problema é que o Maracanã será palco do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, que irá acontecer um dia depois do clássico entre Vasco e Fluminense. A decisão, inclusive, deverá marcar o retorno do Maracanã. que foi interditado no último sábado, para reparos no gramado.