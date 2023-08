Vasco mostra 'perplexidade' com posicionamento da CBF sobre gol anulado de Paulinho

Rio - O Vasco divulgou uma nota oficial, na noite da última terça-feira, informando que recebeu com perplexidade a declaração da Comissão de Arbitragem em relação ao gol anulado de Paulinho Paula, na última rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Palmeiras. Para eles, o gol foi invalidado de forma correta.

O clube comunicou que o CEO Lúcio Barbosa e o diretor de futebol Paulo Bracks foram à sede da CBF nesta terça, trataram a anulação do gol como absurda e ressaltaram que a entidade deve zelar pelo cumprimento das regras.

O Vasco recebeu com perplexidade a posição da CBF de defender a absurda anulação do legítimo gol contra o Palmeiras, no último dia 27.



Por mais que queira defender seu quadro de arbitragem, a confederação tem o dever de zelar pelo cumprimento da regra do jogo e pela isonomia… pic.twitter.com/tLFXo3hepc — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 30, 2023

A CBF divulgou um vídeo, nesta terça, no qual a Comissão de Arbitragem concluiu que o árbitro acertou ao anular o gol. Os áudios do VAR foram divulgados e o principal argumento para invalidar o gol de Paulinho é que não houve início de uma nova jogada no ataque do Vasco. Por isso, o impedimento de Vegetti foi, para eles, assinalado corretamente.

O Vasco reclamou bastante da anulação do gol aos 15 minutos do primeiro tempo, quando a partida ainda estava 0 a 0. O time foi derrotado por 1 a 0 e segue a cinco pontos de distância do primeiro clube fora da zona de rebaixamento.