Jornalista comenta manutenção da interdição de São Januário e declara: 'Vasco sempre foi a resistência'

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) manteve a decisão de interditar o São Januário , que já está fechado há 69 dias. Na votação foram dois votos a favor da manutenção da interdição contra um que era a favor da reabertura do estádio.

Por meio do Instagram, o jornalista Lédio Carmona, do "SporTV", se manifestou contra a continuidade do veto aos jogos do Vasco sem torcida em São Januário. Na publicação, o comentarista criticou a decisão da Justiça e afirmou que clube sempre foi a resistência.

"Não querem que o Vasco jogue no Maracanã. Agora, a Justiça impede que o clube receba seus torcedores nos jogos em São Januário. Impediu, o Vasco recorreu e o veto foi mantido de forma chocante. São Januário, estádio que tanto incomoda a elite carioca, foi construído em 1927. Tijolo a tijolo, erguido pela força, paixão e devoção da gente vascaína. Pedra a pedra. Cimento sem ajuda do poder público, que quase sempre deu às costas para o clube. E, agora, 96 anos depois, concluíram que São Januário e as vielas estreitas da Barreira do Vasco são um risco para a sociedade. A ideia pode ser jogar o Vasco na clandestinidade. Quem sabe, acabar com o Vasco. Só esqueceram de uma coisa. O Vasco sempre foi a resistência. Enverga, mas não quebra", escreveu Lédio.

São Januário foi interditado após os acontecimentos do dia 22 de junho, quando o Vasco perdeu para o Goiás por 1 a 0 em jogo válido pela 11ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, após o fim da partida, torcedores do Cruz-Maltino atiraram bombas para dentro do gramado e entraram em confronto com a Polícia Militar. Desde então, o estádio chegou a receber alguns jogos do Campeonato Brasileiro, porém sem a presença do público - a exceção em casa foi no jogo contra o Atlético-MG, que aconteceu no Maracanã.