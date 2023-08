Vasco encaminha venda de artilheiro do Carioca sub-20 para o futebol europeu

Rio - O Vasco encaminhou, nesta quarta-feira (30), a venda do atacante Juan Bezerra para o futebol europeu. O jovem, de 20 anos, defenderá o PFC Oleksandria, da Ucrânia. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande.



As partes já se acertaram e resta apenas a assinatura do contrato. Juan, inclusive, já foi liberado pelo Vasco e não enfrentou o Fluminense, nesta terça, pela Copa do Brasil sub-20. O vínculo do jovem com os ucranianos será de dois anos.



Os valores da negociação não foram confirmados. No entanto, é possível afirmar que o Cruz-Maltino manterá 30% dos direitos econômicos do jogador, pensando em uma venda futura.



Juan Bezerra tem sido um dos destaques das categorias de base do Vasco nos últimos anos. O atacante foi o artilheiro do último Campeonato Carioca sub-20, com nove gols. Em janeiro, ele participou da pré-temporada da equipe profissional nos Estados Unidos.