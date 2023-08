Sem São Januário, Governador do Espírito Santo oferece Cariacica ao Vasco

O Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, está preparado para receber todos os times e seleções. Colocamos o estádio à disposição do @VascodaGama caso queira mandar suas partidas em solo capixaba. Em breve, receberemos o jogo entre Flamengo x Athletico.https://t.co/6Tn9xK5klT — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) August 30, 2023 "O Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, está preparado para receber todos os times e seleções. Colocamos o estádio à disposição do Vasco da Gama caso queira mandar suas partidas em solo capixaba", escreveu o governador no Twitter.

São Januário está proibido de receber torcedores há 69 dias. A Justiça decidiu fechar o local após as confusões no jogo do Vasco contra o Goiás, em junho, e não abriu mais o estádio para o público. O clube pretende recorrer no Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília.

Nos últimos anos, Cariacica tem sido uma opção para receber jogos de times cariocas eventualmente. Com o Maracanã fechado para melhorar o gramado, o Flamengo atuará no Kléber Andrade contra o Athletico-PR, no dia 13 de setembro, às 21h30 (de Brasília).