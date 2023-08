Governador e prefeito do Rio se manifestam sobre a decisão da Justiça de manter São Januário, a casa do Vasco, sem público

Rio - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o prefeito do Rio, Eduardo Paes, se manifestaram nas redes sociais para comentar a decisão da Justiça de manter a proibição de público em São Januário , a casa do Vasco. Paes destacou como isso impacta a população do entorno do estádio. Já Castro ressaltou a necessidade de encontrar uma solução para que o Cruz-Maltino possa receber seus torcedores na Colina Histórica.

"Importante entender o impacto negativo dessa decisão sobre São Januário. Não bastasse os prejuízos causados ao Clube!", escreveu Eduardo Paes.

Importante entender o impacto negativo dessa decisão sobre São Januário. Não bastasse os prejuízos causados ao Clube! pic.twitter.com/oeIrS5WcS3 — Eduardo Paes (@eduardopaes) August 30, 2023

"Depois da decisão da Justiça em manter o estádio de São Januário fechado para o público, gostaria de fazer um apelo e dizer que é urgente encontrarmos uma solução para que o Vasco volte a jogar na sua casa. É impensável que um clube com toda história que o Vasco tem esteja passando por tudo isso. Vasco, São Januário e Barreira do Vasco são patrimônios do povo brasileiro! Estamos juntos, Vasco!", escreveu Cláudio Castro.



É impensável que um clube com toda história que o Vasco tem esteja passando por tudo isso. Vasco, São Januário e Barreira do Vasco são patrimônios do povo brasileiro! TMJ Vasco! — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) August 30, 2023

O CASO

Na tarde desta quarta-feira, 30, o TJ-RJ decidiu por dois votos a um manter a proibição de público em São Januário. O Vasco, como disse o próprio advogado , irá recorrer da decisão no Superior Tribunal de Justiça.

Em paralelo, o Cruz-Maltino tem conversas com o Ministério Público do Rio de Janeiro por um Termo de Ajustamento e Conduta (TAC). Caso isso se proceda, o processo se extingue, e São Januário será liberado para o uso.

O caso foi julgado pela Segunda Câmara de Direito Privado em sessão presencial na sede do tribunal, no Palácio da Justiça, Centro do Rio. A relatora desembargadora Renata Cotta e o desembargador Carlos Santos de Oliveira votaram contra a abertura. Eles consideraram prematura a liberação do estádio até a realização da perícia, que, antes determinada para ficar pronta em 30 dias, ainda não está concluída.

Por outro lado, a desembargadora Andréa Pacha queria que o estádio fosse liberado para receber público e deu o único voto a favor da liberação de público no estádio.