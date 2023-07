A GATA DA HORA: Cris Galera sensualiza em foto dedicada à Seleção Brasileira

Cris Galera já entrou no clima da Copa do Mundo Feminina, que teve sua abertura, na última, na Austrália e Nova Zelândia. A atriz das pegadinhas do João Kleber usou as redes sociais para publicar uma foto com a camisa do Brasil. “Ainda bem que começou a Copa do Mundo Feminina. Vai assistir? Tem que incentivar!”, escreveu na legenda da postagem. A deusa disse que valoriza o futebol feminino e pede para que os brasileiros respeitem mais as mulheres em campo. “Merecemos respeito em todos os lugares”, enfatiza. Ah, a Seleção Brasileira fará sua estreia na Copa, nesta segunda-feira (24), às 8h (de Brasília), contra Panamá. Espie o Instagram @cristianegaleraoficial