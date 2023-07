A GATA DA HORA: Rayssa Garcia tira o sono da galera

Concorrendo ao título de Miss Bumbum representando o Distrito Federal, Rayssa Garcia tem usado as redes sociais para pedir votos na internet e garantir o primeiro lugar no concurso. “É muito importante que as pessoas participem, torcendo, votando, compartilhando. O Miss Bumbum não é só sobre ter um derrière bonito, é também sobre posicionamentos, e eu sou uma mulher que se posiciona tanto em sociedade quanto no meu trabalho”, conta.



A morena, de 36 anos, é casada em regime aberto, bissexual e revelou ter uma ‘queda’ pela atriz Deborah Secco, que também é casada e gosta de levar outras pessoas para dentro da relação que tem com o marido, Hugo Moura. “A Deborah é uma mulher maravilhosa. Ela é sexy sem fazer esforço. Qualquer coisa que ela use, fala ou faz, marca. É uma mulher de posicionamentos firmes dentro de uma sociedade que ainda não está preparada para abraçar as pessoas como elas são. Tá aí uma mulher que mexe comigo”, disparou a Miss Bumbum Distrito Federal. Espie o Instagram @iamrayssagarciaofc