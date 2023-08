A GATA DA HORA: Mariana Marquini posa sexy em estádio e ostenta corpão

Uma das beldades que alegram o público nas pegadinhas exibidas por João Kléber, na RedeTV!, a modelo Mariana Marquini, de 22 anos, contou que passou por uma situação inusitada ao fotografar de fio dental em um estádio para comemorar o título de Miss Goiás.



Acostumada a fazer fotos para o OnlyFans e Privacy – as plataformas de conteúdos adultos – em ambientes fechados e reservados, a modelo do concurso Miss Copa do Brasil disse que levou um susto ao perceber que estava sendo espionada por um grupo de torcedores.



“Tinham torcedores espiando. Não percebi que tinha mais gente lá (risos), para mim o estádio estava vazio. Levei um baita susto, já tinha tirado a roupa, estava só de calcinha e as fotos eram um presente para os meus fãs. Fui pega de surpresa, já pensou se eu já estivesse pelada?”, conta rindo. Espie a gata no Instagram @marianamarquiniofc