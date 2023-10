A GATA DA HORA: Denise Rocha se refresca na mangueira a pedido de um assinante do OnlyFans

Denise Rocha, de 39 anos, que tem feito grande sucesso no OnlyFans, se refrescou do 'calorão' tomando um banho de mangueira. Vestindo seu micro biquíni verde neon, a modelo realizou o pedido do seu assinante.

"Aproveitei essa onda de calor e fiz as fotos que o meu assinante pediu, será que ele vai gostar?", brincou. Se molhando ao ar livre, Denise Rocha postou as fotos em seu Instagram depois de se refrescar. Atiçando seus seguidores, ela exibiu seu corpo torneado: "Amo banho de mangueira, me lembra os velhos tempos. Rsrs.", escreveu no post.



A modelo ganhou inúmeros elogios dos seguidores e admiradores. "Depois de olhar para você me derreti inteiro, e nem estou falando do calor", declarou um fã. "Essa mulher é um monumento, eu te seco com o maior prazer". "Quem me dera ter a oportunidade de te dar uma banho de mangueira", destacaram outros internautas.