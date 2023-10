A GATA DA HORA: Déia Cavalheiro desabafa após perder 5 mil seguidores por intolerância religiosa

A musa fitness Déia Cavalheiro, eleita a Musa de Ipanema 2023, se batizou na religião Umbanda recentemente. Entre as centenas de fotos glamurosas no seu Instagram, a modelo mostrou pela primeira vez nos stories uma foto vestida, quando estava a caminho de um terreiro, e notou ter perdido milhares de seguidores após a publicação. “Postei um dia normal meu, que incluía ali a minha ida ao terreiro e perdi 5 mil seguidores. Isso é injusto e preconceituoso demais. Essa não é a primeira vez que eu passo por isso”, contou a musa. Déia tenta equilibrar a intolerância religiosa não só na internet, como na sua família também. “Minha mãe é Testemunha de Jeová e minha família é uma parte católica e evangélica. Eu sou a única da Quimbanda, e isso já é muito difícil, pois ficamos mais afastados”. Espie no Instagram @adeiacavalheiro