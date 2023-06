Café Empresarial da CDL Niterói se reúne em Itaipu, na Região Oceânica

A Região Oceânica de Niterói voltou a receber o Café Empresarial da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL Niterói). O ultimo encontro realizado na terça-feira (6) aconteceu em um restaurante de Itaipu e contou com um tema muito interessante que merece atenção: Como você seleciona a sua equipe de trabalho?



Segundo o presidente da CDL Niterói, Luiz Vieira, a reunião foi dinâmica e interativa. "Além do momento de networking entre os empresários e sorteio de brindes, com o patrocínio da Sicoob, o professor, Coach e gestor de tecnologia, Rafael Sommerfeld, levou para debate e demonstração o tema sobre a importância do mapeamento de perfil comportamental; ajudando as empresas a inserir a cultura da organização da gestão comportamental com o olhar atento ao perfil de cada colaborador", afirmou Vieira.



De acordo com a CDL Niterói, Rafael trabalha com desenvolvimento humano há mais de 25 anos. Foi gestor de tecnologia e inovação na Ambev , CCAA, Sesc, Azul Seguros, Unisuam, RHMed; dentre outras empresas. Mestre em autoconhecimento e pós graduado em marketing pela FGV, é especialista em inovação pela Uerj e possui duas graduações em tecnologia.

"Sua empresa atua em parceria associada ao fornecedor do sistema - Sólides - maior empresa de tecnologia para RH da América Latina. Só em 2022, recebeu mais de 500 milhões de fundo de investimento internacional e a ferramenta teste utilizada tem 99.7% de acertividade ajudando as empresas a melhorar a sua produtividade, performance, engajamento e outros itens", disse a Câmara Lojista no texto.

Conforme Sommerfeld, o autoconhecimento passa pela autoaceitação e assim, é possível traçar um plano de desenvolvimento, podendo elevar a autoestima e gerar uma vida profissional melhor.

"Normalmente, a contratação das equipes é realizada por aspectos técnicos e 80% das demissões são concretizadas por questões comportamentais. Observando estes fatores, há a necessidade de harmonizar o contato profissional elaborando uma estratégia de equipe sendo mais assertivo nas escolhas e aproveitando talentos", explicou o especialista na nota.

A pauta do café da manhã girou em torno dos benefícios do mapeamento de perfil comportamental que envolve: o melhor aproveitamento dos talentos, o desenvolvimentos de competências, a harmonia das equipes, redução de turn over, aumento da produtividade e resultados e a valorização do capital humano.

O coach Rafael Sommerfeld disse que o tema do café da manhã girou em torno dos benefícios do mapeamento de perfil comportamental. "Atividade que envolve: o melhor aproveitamento dos talentos, o desenvolvimentos de competências, a harmonia das equipes, redução de turn over, aumento da produtividade e resultados e a valorização do capital humano", ressaltou o coach que foi além e se colocou à disposição para maiores informações através do telefone: 21 99335 7323



O próximo Café Empresarial será realizado na sede da entidade, dia 13 de junho, a partir das 8:30h. Inscrições gratuitas através das redes sociais da CDL Niterói.