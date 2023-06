Papa tem segunda noite tranquila no hospital, diz Vaticano

O Papa Francisco, de 86 anos, passou uma segunda noite tranquila no hospital Gemelli, em Roma, onde continua sua convalescença de vários dias após uma operação abdominal, anunciou o Vaticano nesta sexta-feira, 9.



O sumo pontífice argentino foi submetido a uma cirurgia na quarta-feira, 7, sob anestesia geral por três horas para remover "aderências" dolorosas na parede abdominal como resultado de uma operação de cólon em 2021.



"A noite passada também foi boa", disse a assessoria de imprensa da Santa Sé em um breve comunicado na manhã desta sexta-feira, acrescentando que mais informações serão fornecidas durante o dia.



O papa está submetido a uma dieta hídrica e sua evolução é regular, informou o Vaticano na quinta-feira. "Sua saúde geral é boa, ele está acordado e respirando naturalmente", segundo sua equipe médica.



Francisco deveria passar vários dias internado no décimo andar da Policlínica Gemelli, conhecido como o "hospital dos papas", no mesmo quarto que João Paulo II ocupou em inúmeras ocasiões.



O Vaticano informou que todas as suas audiências foram canceladas até 18 de junho. O papa tem um longo histórico médico. Aos 21 anos sofreu uma pleurisia, doença grave que levou à retirada parcial de um pulmão, além de problemas no joelho e no quadril.



Em várias ocasiões reduziu as suas obrigações devido ao seu estado de saúde, o que alimenta incertezas e especulações.



No final de março, o pontífice foi internado no hospital Gemelli por causa de uma infecção respiratória que o obrigou a tomar antibióticos por três dias.