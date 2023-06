Em Niterói, Projeto Som na Cidade faz apresentações no YouTube

A segunda temporada do projeto Som na Cidade, que apresenta artistas independentes no formato acústico, teve início em Niterói. As apresentações na primeira temporada aconteceram no Museu de Arte Contemporânea (MAC), em Boa Viagem, e desta vez as filmagens ocorreram no tradicional Solar do Jambeiro.

Segundo as informações, a novidade deste ano é o formato acústico de voz e violão que tem o acompanhamento de outros estilos, como o erudito. As apresentações acontecem nos dias 13, 15, 20 e 22 de Junho nos canais do YouTube e do Facebook da produtora responsável pela iniciativa, sempre às 20h.



O número musical do dia 13, será de Ju Rosário, cantora e compositora, influenciada pela MPB, JAZZ, Gospel e R&B, semifinalista do Canta Comigo da Record.

Dois dias depois, 15 de junho, o projeto terá o terceiro pocket show, que será de Yuri Corbal, cantor, compositor e produtor musical, com clipes veiculados em canais como Multishow; Bis, Music Box Brazil e WooHoo. O quarto e penúltimo acústico será apresentado por Auró, cantora erudita e professora de canto formada pela UNIRIO e diretora artística do FEMUSC. E o conjunto Niterói Strings, quarteto de cordas de membros que vieram do projeto social Aprendiz e Espaço Cultural da Grota, terá a missão de encerrar o calendário com a última apresentação, marcada para o dia 22 de junho.



O projeto tem o objetivo de apresentar artistas independentes no formato acústico tocando ao ar livre em um formato pocket com uma estrutura sem depender de energia elétrica. A ideia é poder atingir artistas de Niterói para uma produção em formato único com qualidade e originalidade. Mostrando uma apresentação ao vivo em ambiente aberto valorizando também a beleza da Cidade Sorriso.



O Som na Cidade foi aprovado por meio do edital Fomentão promovido pela Secretaria Municipal de Cultura de Niterói. Para assistir às apresentações, basta acessar facebook.com/correnteproducoes e youtube.com/@CorrenteProducoes.