Em São Gonçalo, famílias saem às ruas para o tapete de Corpus Christi

O maior tapete de sal de Corpus Christi da América Latina foi confeccionado por mais de seis mil pessoas na manhã desta quinta-feira (8), em São Gonçalo. Às 7h, os fiéis já estavam em um dos principais corredores viários do Centro da cidade, dando forma a desenhos religiosos, ao longo de dois quilômetros de vias.





Pela manhã, aconteceram shows e louvores com a banda Angelus no palco montado em frente à Igreja Matriz. No período da tarde, um grupo se reúne para rezar o terço e se preparar para a Santa Missa, que acontece às 16h, seguida da tradicional procissão de Corpus Christi.





Na Praça Dr. Luiz Palmier, no Centro, a Caravana de Arte e Lazer, projeto da Fundaçao de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg) levou brincadeiras e lanche para as crianças.





Esse ano, foram utilizados mais de 50 toneladas de sal, além de borra de café, pedrarias, tintas corantes e litros de serragem. Ao todo, são 240 tapetes da Rua Coronel Moreira César, no bairro Zé Garoto, até a Rua Nilo Peçanha, altura do Clube Mauá, no Centro.



O padre André Luís Siqueira, pároco da Igreja Matriz de São Gonçalo, falou da alegria de reunir os fiéis para um dia de celebrações e oração. “É maravilhoso poder reunir as pessoas e celebrar Jesus Cristo. É uma forma divertida e animada de levarmos a nossa fé”, disse.





O evento, que acontece há 29 anos, reúne famílias inteiras em prol da fé. É o caso do advogado Marcelo Marins, de 52 anos.



“É o primeiro ano que eu consigo reunir minha família toda. Eu, minha esposa, meus dois filhos com as esposas e meus netos. A felicidade não poderia ser maior. Nós não pertencemos a nenhuma paróquia, mas viemos nos oferecer para ajudar”, contou o advogado





A pequena Alice Santos, de 7 anos, estava animada para ajudar a confeccionar o primeiro tapete. “Minha mãe disse que era pra gente desenhar tudo com sal colorido e eu achei muito divertido e pedi pra ela me trazer”, disse.



O prefeito Capitão Nelson prestigiou o segundo ano de evento presencial em sua gestão.



“Mais um ano que seguimos com a tradição do tapete. Esse novo horário deu muito certo no ano passado, muitas famílias conseguiram trazer as crianças por ser mais cedo, durante o dia. Os tapetes estão muito bonitos. O momento é de muita união, esperança e fé dos gonçalenses”, disse Ruas.



Cerca de 100 mil pessoas compareceram durante todo o dia de evento. A Santa Missa foi celebrada na Igreja Matriz São Gonçalo do Amarante, pelo arcebispo Dom José Francisco Rezende Dias, seguida pela procissão com o Santíssimo Sacramento.







Trânsito – A Secretaria de Transportes da Prefeitura de São Gonçalo montou esquema de trânsito especial para a celebração do Corpus Christi. O tráfego de veículos na Alameda Pio XII teve o fluxo invertido, seguindo a partir da Praça Zé Garoto em direção à Igreja Matriz.

"A Avenida Presidente Kennedy funciona com uma pista reversível, entre a Rua Magistrado Francisco de Assis Fonseca e a Rua General Antônio Rodrigues. Assim, os veículos que trafegarem pela Rua Francisco Portela deverão acessar a Rua Magistrado Francisco de Assis Fonseca, utilizando a faixa reversível pela Av. Presidente Kennedy até a Rua General Antônio Rodrigues", informou o Executivo no texto.