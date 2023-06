PIS/Pasep: cotas somam R$ 25,4 bilhões; veja como sacar

A Caixa Econômica Federal liberou na quarta-feira, 7, o saque de R$ 25,4 bilhões em cotas do PIS/Pasep, que podem ser sacadas até 5 de agosto. Há 10,5 milhões de trabalhadores com valores a resgatar, informou o banco.



O saque pode ser feito digitalmente, através do aplicativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), não sendo necessário comparecer pessoalmente em agências bancárias. Quem não resgatar as cotas do PIS/Pasep até o prazo terá os recursos transferidos do FGTS para o Tesouro Nacional. Depois disso, há um prazo de cinco anos para fazer uma nova solicitação de retirada à União.



Tem direito às cotas do PIS/Pasep quem trabalhou com carteira assinada na iniciativa privada ou como servidor público de 1971 a 1988 e ainda não sacou a quantia. No caso dos trabalhadores que morreram, o saldo pode ser retirado pelos herdeiros comprovados.



Como consultar e sacar as cotas?



Quem tem direito às cotas verá, na tela principal do aplicativo FGTS, um aviso dizendo "Você possui saque disponível". Para resgatar, basta clicar na mensagem e, depois, tocar em "Solicitar o saque do PIS/Pasep".



Depois disso, é necessário escolher o formato do saque, que pode ser presencialmente ou através de crédito em conta, verificar as informações pessoais e clicar em "Confirmar saque".



Em caso de dúvidas, os beneficiários podem ligar para o telefone 4004-0104, para capitais e regiões metropolitanas, ou para o 0800 104 0104, para demais regiões.

Abono será pago neste mês



Neste mês de junho, quatro grupos de trabalhadores vão receber o abono salarial do PIS/Pasep de 2023. O benefício do PIS — entre R$ 110 e R$ 1.320, de acordo com o número de meses trabalhados no ano-base — será pago pela Caixa Econômica Federal aos trabalhadores nascidos em setembro e outubro. Já o Banco do Brasil (BB) vai liberar o pagamento aos servidores e funcionários de empresas públicas que têm inscrições no Pasep terminadas em 6 e 7. Os depósitos serão feitos no dia 15. O dinheiro — referente ao ano-calendário de 2021 — poderá ser sacado até 28 de dezembro.

O abono salarial é um benefício anual no valor máximo de um salário mínimo, que hoje é de R$ 1.320. Para ter direito, é preciso estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, ter trabalhado formalmente com carteira assinada, no mínimo, por 30 dias em 2021 e recebido, no máximo, até dois salários mínimos mensais. Os valores não recebidos em vida pelos titulares ficam assegurados aos dependentes.