Ipec: governo Lula é aprovado por 37% e reprovado por 28%

A nova pesquisa Ipec/O Globo, divulgada nesta sexta-feira, 9, mostra que 37% dos brasileiros classificam a o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como ótimo ou bom. Em abril, a porcentagem chegou a 39%.



As avaliações “ruim” ou “péssima” foram de 26% em abril, para 28%. Já os que classificam a administração do governo como “regular” somaram 32%, antes eram 30%. Os que não sabem ou não responderam são 3%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos.