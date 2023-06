Vídeo: PMs jogam spray de pimenta em mulheres e crianças em protesto no Bateau Mouche

Rio - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que policiais militares jogam spray de pimenta em um grupo de pessoas, onde estavam mulheres e crianças, na comunidade Bateau Mouche, na Praça Seca, na Zona Oeste do Rio. O caso ocorreu na quinta-feira (8) e moradores reclamam que agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) os agrediram.

Veja o vídeo:

PMs jogam spray de pimenta em mulheres e crianças no Bateau Mouche.

— Jornal O Dia (@jornalodia) June 9, 2023



Segundo a Polícia Militar, a confusão teve início quando uma equipe do Batalhão de Jacarepaguá abordou um homem que pilotava uma motocicleta "em atitude suspeita" na na Rua Esperança.



"O condutor estava com o capacete no braço, e foi-lhe pedido que utilizasse o equipamento de forma correta e que apresentasse os documentos pertinentes, e o homem recusou", afirmou em nota.



Ainda de acordo com a corporação, o homem tentou ligar a moto e fugir da abordagem, mas foi contido pelos policiais. "Neste momento, pessoas se aglomeraram em torno dos policiais e utilizaram palavras de baixo calão contra os militares".



"Novamente, o condutor tentou fugir, momento em que as pessoas presentes agrediram verbalmente a equipe. Os policiais, então, precisaram usar os meios legais e as medidas necessárias para conter a população", acrescentou.



Nas imagens, uma mulher fala que entre as pessoas, há uma grávida. "Olha só, tacando spray em uma grávida, olha o que eles estão fazendo. Qual a necessidade disso?", reclamou. Em resposta, um dos policiais diz: "Sai da p**** do portão".



Revoltados, moradores da comunidade comentaram a publicação pedindo respeito. "Jogando spray de pimenta no rosto de criança, de morador que não tem nada a ver, nós não escolhemos morar em comunidade não, nós moramos por necessidade", diz uma.



Após a confusão, o homem acatou ao pedido inicial dos policiais e foi liberado, utilizando o capacete.



Clima de tensão no Bateau Mouche



O policiamento foi reforçado no Bateau Mouche após o



Na ocasião, os bandidos atiraram contra equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) e utilizaram coquetéis molotov para dar início as chamas, que se espalharam pelo caveirão rapidamente.



No fim da noite de quarta-feira (7), a situação seguia tensa no local e mais equipes foram deslocadas para a região.

Entenda a guerra no Bateau Mouche



A onda de violência teve início após a morte do chefe do tráfico da comunidade Bateau Mouche, conhecido como 'DVD', na noite de domingo (5), em um confronto com policiais militares na entrada da comunidade. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18° BPM (Jacarepaguá) foram atacados por um grupo de homens armados durante um patrulhamento na Cândido Benício, na Praça Seca, Zona Oeste do Rio.



Ainda segundo os agentes, eles tiveram a atenção voltada para dois veículos que trafegavam na contramão na pista destinada ao BRT. Ao avistar a viatura, os suspeitos entraram na comunidade Bateau Mouche, onde efetuaram diversos disparos contra a equipe. Houve confronto e perseguição na região.



Após o fim dos disparos, militares encontraram o chefe do tráfico ferido. Ele foi socorrido com vida e levado até o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas morreu na unidade. Com ele os policiais apreenderam uma pistola, um carregador e um rádio transmissor. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte de "DVD".



Já na noite de terça-feira (6), bandidos atiraram contra equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) e utilizaram coquetéis molotov para incendiar um veículo blindado da PM dentro da comunidade. De acordo com a corporação, o ataque aconteceu em represália à morte do chefe do tráfico de drogas.