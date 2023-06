Corpo de Bombeiros é acionado para explosão de botijão de gás no Complexo da Maré

Rio - Um botijão de gás explodiu, na manhã desta sexta-feira (9), na Vila do João, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio. De acordo com as primeiras informações, quatro pessoas teriam ficado feridas.



O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h45 para uma ocorrência, na Rua 2. Segundo a corporação, as vítimas já haviam sido socorridas por vizinhos.



De acordo com publicações das redes sociais, uma jovem sofreu queimaduras no corpo e um homem ficou ferido na cabeça. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.



A Defesa Civil foi acionada para avaliar o estado da estrutura da casa.