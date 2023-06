Generais concordam com nova trégua de 24h no Sudão

O Exército e os paramilitares do Sudão, em guerra pelo poder desde meados de abril, "aceitaram" um cessar-fogo de 24h a partir de sábado, 10, após mediação dos Estados Unidos e da Arábia Saudita.



A trégua deve ser aplicada "em todo o Sudão a partir de 10 de junho às 6h, horário de Cartum" (1h no horário de Brasília), disse o Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita em um comunicado divulgado nesta sexta-feira, 9.



Trata-se de um novo cessar-fogo, que se soma a outros que não foram respeitados, neste conflito que eclodiu em 15 de abril entre o Exército, liderado pelo general Abdel Fatah al Burhan, e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR), comandadas pelo general Mohamed Hamdan Daglo.



As partes se comprometeram a interromper a violência durante o cessar-fogo e a permitir "a chegada de ajuda humanitária em todo o país".



A guerra já causou mais de 1,8 mil mortes, segundo a organização ACLED, especializada na coleta de informações em zonas de conflito.



Quase dois milhões de pessoas deixaram suas casas, e 25 milhões dos 45 milhões de habitantes precisam de ajuda humanitária, segundo a ONU.



Os hospitais das zonas de combate funcionam apenas parcialmente, e a crise pode se agravar com a chegada das chuvas, sinônimo de malária, insegurança alimentar e desnutrição infantil.



"Se as partes não respeitarem o cessar-fogo de 24 horas, os mediadores terão que considerar o adiamento das discussões em Jidá", alertaram no comunicado os intermediários sauditas e americanos, que supervisionam as negociações entre os dois lados em Jidá, no oeste do reino.



Persona "non grata"

Em nível diplomático, o governo sudanês declarou na quinta-feira "persona non grata" o enviado da ONU ao país, o alemão Volker Perthes, a quem acusa há semanas de contribuir para a eclosão do conflito.



Esta decisão foi tomada "porque (Perthes) se aliou a alguns partidos políticos e insistiu em que a vida política inclui apenas alguns partidos e exclui outros", disse à AFP uma fonte do governo, que pediu anonimato.



O governo "pediu às Nações Unidas" que Perthes "fosse substituído" e diante de sua recusa, "não houve outra opção a não ser tomar essa decisão", acrescentou.



O general Burhan havia exigido a demissão de Perthes, acusando-o de ser o responsável pela guerra. Nessa carta dirigida à ONU, o general Burhan acusava Perthes de ter "ocultado" em seus relatórios a situação explosiva em Cartum antes do início das hostilidades. Sem essas "mentiras", o general "Daglo não teria lançado suas operações militares", afirmou.



Os confrontos começaram no dia em que foi marcada uma reunião entre os dois generais rivais para negociar a integração das Forças de Apoio Rápido (FAR) paramilitares ao Exército regular, como a ONU vinha exigindo há semanas.



Embora muitos observadores tenham previsto um fracasso para a reunião, Perthes expressou "otimismo". Após a eclosão da guerra, ele reconheceu que foi pego de surpresa.



No terreno, os confrontos continuam nesta sexta entre militares e paramilitares nas imediações do maior complexo militar do Sudão, a fábrica de armas Yarmouk, em Cartum, disseram testemunhas à AFP.



Na madrugada de quarta para quinta-feira, testemunhas relataram um grande estrondo e um incêndio, após a explosão dos depósitos da instalação petrolífera de Al-Shajara, perto de Yarmouk. Os combates duram mais de 48h, segundo testemunhas.



As FAR anunciaram na quarta-feira "uma nova vitória com a tomada do complexo de Yarmouk e dos seus depósitos de munições" e asseguraram a retirada dos soldados do Exército, abandonando grandes quantidades de equipamento e de viaturas militares.



As colunas de fumaça na capital são visíveis a mais de 10 km. Os bairros do leste foram bombardeados nesta sexta-feira, segundo moradores.