Homem é preso na Baixada após troca de tiros; mulher sai ferida

Rio - Um homem foi preso após um tiroteio em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, na manhã desta sexta-feira (9).

De acordo com a PM, militares do 21° BPM foram atacados durante uma ação na comunidade do Trio de Ouro, no bairro Vilar dos Teles. De acordo com o comando da unidade, os agentes foram atacados por um grupo de criminosos.

Houve um tiroteio e após o fim dos disparos, um homem foi preso pelos policiais. Com ele foram apreendidos dois fuzis, uma réplica de fuzil, um colete balístico e um carro roubado.

Uma mulher, ferida por uma bala perdida, deu entrada na UPA de Jardim Iris. A reportagem tentou contato com a unidade para saber sobre o estado de saúde da vítima, mas não obteve resposta.



As ocorrências foram encaminhadas para a 64ª DP (São João de Meriti).