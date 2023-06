Festa junina em Caxias termina em confusão entre professores e ex-prefeito; veja vídeo

Rio - Professores da rede municipal de educação de Duque de Caxias afirmam que foram agredidos por seguranças do ex-prefeito e atual secretário estadual de Transportes do Rio de Janeiro, Washington Reis, durante uma festa de Santo Antônio, organizada pela prefeitura, na tarde de quinta-feira (8). Segundo relatos de professores que presenciaram a briga, duas colegas de trabalho foram empurradas e jogadas no chão.



Em vídeos gravados pelos manifestantes, é possível ver uma discussão verbal entre Reis e os professores. Veja imagens:

Festa de Santo Antônio, em Duque de Caxias, termina em confusão entre professores da rede municipal de educação e ex-prefeito Washington Reis. A discussão aconteceu na quinta-feira (8). #WashingtonReis #ODia pic.twitter.com/zjR9DxfQs9 — Jornal O Dia (@jornalodia) June 9, 2023

A categoria disse que fez um ato público na festa de quinta-feira (8) para dialogar com a população sobre a situação em que se encontram os servidores. A educação municipal está em greve desde o dia 25 de maio, por reajuste salarial, com a aplicação do piso nacional para todas as carreiras, e pelo cumprimento do Plano de Carreira. Ao fim da manifestação, gritos de "Fora Reis", fazendo menção ao atual prefeito Wilson Reis, foram entoados, o que teria motivado o início da discussão.



"O ex-prefeito perdeu o controle emocional quando ouviu a multidão, por conta própria (o ato foi encerrado ao chegarmos à praça) gritando "Fora Reis". Ele e seus seguranças foram em direção às professoras, insultou-as", disse o Sindicato estadual dos profissionais de educação de Duque de Caxias (Sepe-Caxias).



Ainda de acordo com o sindicato, as professoras foram agredidas com socos, rasteiras e insultos verbais, cometidos pelos seguranças. Os insultos verbais também teriam partido do ex-prefeito. Um dos professores que estava no ato disse que quando descobriram que o prefeito Wilson Reis estava no local, decidiram protestar contra ele. O mesmo não dialogou com a categoria e se retirou na festa.



"Soubemos que o prefeito Wilson Reis estava na missa. Por isso, quando a missa terminou, nosso grito de ordem foi "Wilson, negocia!". Ele passou por nós sem dar a menor importância, e, por isso, fomos atrás dele pela rua com os dizeres "Wilson , negocia!". Parte do povo na festa fez a mesma coisa. Na praça do relógio houve uma separação dos políticos, depois apareceu o Washington Reis distribuindo sorrisinhos debochados e apertos de mão, como se estivesse em campanha e fingindo que estava tudo normal", disse o educador.



O que diz o ex-prefeito



Segundo a assessoria do ex-prefeito Washington Reis, o grupo o abordou, insultou e fez provocações "com discursos agressivos e de baixo tom". "Diante dos insultos, Washington Reis decidiu se retirar do local, mas o tumulto teria continuado entre os próprios manifestantes", disse em nota a assessoria de Reis. O atual secretário estadual de Transportes e Mobilidade Urbana do Rio de Janeiro afirmou que não procede a informação de que profissionais de sua equipe de segurança teriam se envolvido na confusão ou agredido qualquer pessoa na ocasião.



Os professores envolvidos na discussão não vão denunciar o ocorrido à Polícia Civil. Segundo a diretora do Sepe-Caxias, Renata Roseo, o advogado do sindicato vai elaborar uma notícia crime nos próximos dias. "Ele vai juntar os fatos e os vídeos para fazer o procedimento, até mesmo para proteger as pessoas", explicou Renata.



O que diz a Prefeitura de Duque de Caxias

Procurada para comentar sobre a confusão na festa de Santo Antônio, a prefeitura esclareceu somente sobre as reivindicações dos professores no ato de quinta-feira (8). A prefeitura, por meio de nota, disse que a legislação referente ao calendário de pagamento é respeitada pela municipalidade, dentro dos limites

impostos pela disponibilidade de caixa. Ressaltou ainda que os profissionais da Educação vem recebendo seus salários de forma antecipada. "Neste mês de junho, por exemplo, a folha salarial foi paga no dia 07/06, com praticamente um mês de antecedência. O piso nacional da educação também é respeitado e nenhum professor do município ganha uma remuneração abaixo do valor determinado", disse.

Leia a nota na íntegra:

"A Prefeitura de Duque de Caxias informa que, nesta quinta-feira (08/06), feriado de Corpus Christi, teve início a maior e mais tradicional festa religiosa do estado, que acontece todos os anos na cidade, em homenagem ao padroeiro, Santo Antônio. A festividade irá até o dia 13/06 e foi aberta com uma cerimônia oficial que aconteceu no interior da igreja, com a presença do prefeito Wilson Reis. Sobre as reivindicações dos professores, a PMDC esclarece que a legislação referente ao calendário de pagamento é respeitada pela municipalidade, dentro dos limites impostos pela disponibilidade de caixa.

Vale ressaltar que os profissionais da Educação vem recebendo seus salários de forma antecipada. Neste mês de junho, por exemplo, a folha salarial foi paga no dia 07/06, com praticamente um mês de antecedência. O piso nacional da educação também é respeitado e nenhum professor do município ganha uma remuneração abaixo do valor determinado. Importante esclarecer, ainda, que não procede a informação divulgada pelos manifestantes de que não teriam reajuste há sete anos. Isto porque, conforme o estatuto dos servidores públicos, nesse mesmo período, todos os servidores tiveram uma média de aumento sobre os seus vencimentos de 24% de reajuste.

A PMDC ressalta que o Plano de Cargos e Salários do município é um dos melhores do estado, assim como os salários dos professores, que também estão entre os maiores do Rio de Janeiro. Conforme o estatuto dos servidores, a cada três anos, eles têm um aumento de 6% sobre o vencimento. E, a cada cinco anos, mais 12%. Por fim, a PMDC reforça ainda que, em toda a cidade, são dezenas de escolas e creches sendo reformadas e construídas, o que demonstra a preocupação e os investimentos da Prefeitura na garantia da qualidade do ensino público municipal."