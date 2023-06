Rio oferece microchipagem e vacina antirrábica para cães e gatos

Rio - A Prefeitura do Rio, através do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e Inspeção Agropecuária (IVISA-Rio) vai oferecer microchipagem para registro geral de animais e vacinação antirrábica em vários pontos do município durante o mês de junho. A ação começa neste sábado (10) em Bangu. A estimativa é de atender mil animais por dia.

O microchip é parte do a plataforma digital Sisbicho, que cria um cadastro online gratuito de cães, gatos e outros animais domésticos, dando direito à carteira oficial de identificação com foto e tudo. A microchipagem é obrigatória para os casos de comercialização e doação de bichos e recomendada a todos os proprietários de animais de estimação.



A viatura do IVISA-Rio passará por oito bairros das zonas Oeste e Norte, oferecendo os serviços das 9h às 13h. Cães e gatos poderão receber a identificação por chip e a vacina contra a raiva. O dispositivo implantado nos animais é do tamanho de um grão de arroz e atende aos padrões internacionais.



Confira os dias e os locais das ações no Rio



Dia 10: Praça Zózimo Calazans, na Rua Amor Perfeito, 181, Bangu. Referência: próximo ao Posto de Gasolina Katita



Data extra

Dia 11: Clínica da Família Armando Palhares Aguinaga, na Avenida de Santa Cruz, 665, em Realengo



Dia 14: Associação de Moradores de Manguariba, na Rua Honorina Gertrudes, 25, em Paciência



Dia 16: Espaço Márcio Conde, situado no CREIB - Clube Recreativo dos Industriários de Bangu e Adjacências, R. H, em Padre Miguel



Dia 17: Paróquia de Nossa Senhora do Sagrado Coração, na Rua Barão, 807, na Praça Seca



Dia 21: Rua Amália, 112, em Quintino. Referência: atrás da Escola Municipal França



Dia 23: Avenida Pastor Martin Luther King Jr., 4420, em Tomás Coelho



Dia 28: Praça dos Dançarinos, na Rua Pedro Leão Veloso, em Campo Grande



Dia 30: Praça Radialista João Vita Júnior, na Rua Paulo Sérgio, 430, em Campo Grande