Exército ucraniano não alcançou seus objetivos, afirma Putin

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou nesta sexta-feira, 9, que a grande contraofensiva que a Ucrânia prepara há meses "começou", mas que as forças de Kiev não atingiram "seus objetivos".



"Podemos afirmar plenamente que esta ofensiva começou", declarou Putin em um vídeo transmitido no Telegram por um jornalista da televisão pública russa. "As tropas ucranianas não alcançaram seu objetivo em nenhum dos campos de batalha", acrescentou.



"Todos os esforços de contraofensiva fracassaram até agora, mas o regime de Kiev ainda tem potencial ofensivo", disse Putin, acrescentando que a resposta da Rússia será baseada nesta "informação".



O Exército russo relatou, nos últimos dias, que há combates intensos no sul da Ucrânia e afirmou que repeliu vários ataques das tropas de Kiev. Para observadores, este pode ser o início de uma vasta contraofensiva que vem sendo preparada há meses pelo Estado-Maior ucraniano.



Reforçados com material ocidental, as autoridades ucranianas e o Exército mantêm perfil baixo, sem dar detalhes sobre sua estratégia.