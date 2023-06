Após confusão com super-heróis, trenzinhos circulam em dias alternados em Teresópolis

Rio - Após a grande repercussão da briga entre os super-heróis Homem-Aranha, Super Mario e Pantera Negra, os trenzinhos de suas empresas estão circulando em dias alternados durante o feriadão, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio. A medida, tomada pela prefeitura da cidade, veio como forma de 'punição', além de buscar evitar possíveis novas agressões entre os grupos.

O Homem-Aranha, da empresa Big Magic, teve seu nariz fraturado durante a confusão e aguarda no Hospital das Clínicas de Teresópolis Constantino Ottaviano (HCTCO) para passar por uma cirurgia nesta sexta-feira (09). De acordo com Mila Ribeiro, responsável pelo veículo que circula pela cidade, enquanto está hospitalizado, o funcionário não deverá ser desligado do empresa.

"As decisões cabíveis serão analisadas após a recuperação dele", afirmou a responsável.

Na empresa Teretrem da Alegria, o dono Rogério Modesto, conhecido como 'Tio Rogério', confirmou que o Super Mario será demitido, já o funcionário Pantera Negra, que está há anos no cargo, foi afastado pelo prazo de 30 dias e terá seu caso analisado.

"O Pantera Negra, não sei se vou demitir, está afastado e vou tentar uma conversa, tentar uma ajuda. Porque eu não posso pegar um colaborador que errou e mandar embora assim, apesar da gravidade, porque é grave você brigar em uma empresa. Ele é muito amado pelos funcionários e querido pelas crianças, todas pedem o retorno dele, mas eu entendo que nesse momento ele não pode estar presente. Preciso ver alguma forma de ajudar ele", explicou.

O empresário também criticou a postura da prefeitura em exigir o desligamento de todos os funcionários envolvidos na briga. "A nota da prefeitura é descabida. Ela não tem competência para dizer o que eu tenho que fazer na minha empresa ou não. Eu deixei isso bem claro. [...] Sou responsável, tenho 26 anos de empresa, e sei as medidas cabíveis ou não que devo tomar", argumentou o empresário.

Relembre o caso

A briga entre três homens vestidos de heróis aconteceu no domingo passado (4) e foi registrada na 110ª DP (Teresópolis) como lesão corporal. Eles foram conduzidos à delegacia por policiais militares após a briga. O caso foi tipificado como uma infração de menor potencial ofensivo e, por isso, eles assinaram um termo circunstanciado, que substitui o inquérito policial. O processo foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim).

Briga entre Homem-Aranha, Super Mário e Pantera Negra é registrada como lesão corporal em Teresópolis.#ODia



Crédito: Redes Sociais pic.twitter.com/o58Mqe901K — Jornal O Dia (@jornalodia) June 7, 2023

Um vídeo, divulgado nas redes sociais, mostrou todo o momento da confusão que aconteceu na Feirinha de Teresópolis (Feirarte). Os envolvidos trocam socos no meio do público enquanto outros homens fantasiados de Capitão América, Super-Choque e até uma mulher vestida de Wandinha Adams tentam separar.

A Prefeitura de Teresópolis informou, nesta última quarta-feira (7), que exigiu o afastamento de todos os colaboradores das duas empresas envolvidos na briga, sem o prejuízo de outras medidas disciplinares internas para coibir a reincidência desses comportamentos.

"As empresas foram notificadas a receberem prazo máximo de 72 horas para comprovar ao município o cumprimento da exigência, de caráter obrigatório. Esclarece que a falta de comprovação dessas ações acarretarão em severas consequências para a permissão da atividade em espaço público, inclusive com a cassação da permissão, suspensão das atividades e aplicação de sanções administrativas e jurídicas cabíveis", informou em nota nas redes sociais, na ocasião.

De acordo com o órgão, a notificação tinha caráter de urgência, visando a preservação da segurança, da ordem pública e da boa imagem da cidade.

Empresas lamentaram ocorrido

O empresário Rogério Modesto, responsável pela empresa TereTrem da Alegria, se pronunciou em um comunicado postado nas redes da organização. Modesto afirmou que repudia qualquer forma de comportamento inadequado ou violência no local de trabalho e que está investigando o ocorrido.

"Como empresa comprometida com a segurança e o bem-estar de nossos funcionários, estamos investigando o ocorrido e adotando medidas necessárias para garantir que situações similares não ocorram no futuro. Reiteramos que não toleramos nenhum tipo de comportamento agressivo, conflitos pessoais ou qualquer ação que possa comprometer a harmonia e profissionalismo entre os membros da nossa equipe", diz o post.

A empresa Big Magic Trem também repudiou a confusão e ressaltou que tomou todas as providências necessárias contra os envolvidos.

"O Trenzinho ressalta que foi um ato isolado, ao qual não há nenhum tipo de apoio ou contribuição por parte do corpo societário e administrativo da empresa. Trabalhamos com famílias, especialmente com crianças, trazendo alegria e entretenimento para turistas e cidadãos da cidade de Teresópolis. O lamentável fato, com absoluta certeza, não faz parte da essência, visão e muito menos, do cotidiano da empresa, e todas as questões fora desse contexto são expressamente rechaçadas pela nossa equipe. Ressaltamos ainda que, todas as providências legais e necessárias com relação aos envolvidos no ocorrido estão sendo tomadas da melhor resolução do infortúnio", postou.