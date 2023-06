Mulher é assassinada em Oswaldo Cruz; companheiro é o suspeito

Rio - Uma mulher foi morta a tiros dentro de casa, na manhã desta sexta-feira (9), em Oswaldo Cruz, Zona Norte da cidade. Segundo familiares, o companheiro da vítima é o principal suspeito do crime.



De acordo com a PM, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionados pela mãe da vítima. No local, os policiais encontraram Michele Rodrigues Cunha Fernandes, de 34 anos, já sem vida.



Aos agentes, a mãe de Michele, que mora no mesmo terreno, afirmou ter ouvido um barulho e, em seguida, viu o companheiro da filha, identificado apenas como Breno, deixando o local.



Segundo a Polícia Civil, a perícia foi realizada e diligências estão em andamento para esclarecer os fatos. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).