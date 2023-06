Deputado bolsonarista liga votos de Lula no Nordeste ao analfabetismo

O deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) gerou revolta nas redes sociais ao relacionar a votação do presidente Lula (PT) no Nordeste durante as eleições do ano passado às taxas de analfabetismo. Gayer publicou um vídeo em que destaca os índices de analfabetismo nos estados brasileiros.



Na legenda do post, o parlamentar bolsonarista escreveu: "Só pega esse mapa e cruza com o mapa de onde o Lula teve mais votos, por favor".



No entanto, os dados apresentados por Gayer, que ele credita como sendo do IBGE de 2019, diferem dos números divulgados pelo instituto naquele período.



Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad Contínua) divulgada recentemente, a taxa de analfabetismo no Nordeste é de 11,7% da população.



Os comentários xenofóbicos de apoiadores do deputado, que pedem a separação da região do restante do país, foram alvo de críticas. Seguidores de Gayer questionaram a atitude do parlamentar, destacando a necessidade de ações concretas para melhorar a situação, ao invés de fazer ataques aos nordestinos.



Um usuário fez um comentário questionando a fala xenófoba: "E o que vocês no congresso estão fazendo para mudar isso? Parem de atirar pedras no nordestino, usem a inflência de vocês para criar projetos que nos beneficiem, venham conhecer a penúria de alguns municípios, se mexam!! A suposta direita é muito barulhenta e pouco eficaz".