Maiara & Maraisa e Revelação agitam segunda noite da Festa do Tomate

Ontem (08), a Festa do Tomate teve como grandes estrelas do palco principal as irmãs Maiara & Maraisa. Com repertório repleto de sucessos, a dupla animou todo o público cantar e emocionou ao prestar homenagem à amiga Marília Mendonça. Outro destaque da noite foi a apresentação do Revelação no Palco FM O Dia, grupo que colocou o público para sambar.



A segunda noite da Festa do Tomate também teve o disputado concurso regional de Culinária do Tomate, sob o comando do renomado Chef Fred Tibau, cuja ganhadora foi Silneia Fernandes. O evento, que termina domingo (11), ainda tem grandes atrações como Zé Neto & Cristiano, Dennis e Gustavo Mioto. A Festa do Tomate é uma realização da Prefeitura de Paty do Alferes e produção de Vivere Entretenimento.