Prédio anexo da Prefeitura do Rio pega fogo

Rio - Um incêndio atingiu o subsolo do prédio anexo da sede administrativa da Prefeitura do Rio, na Cidade Nova, Região Central, nesta sexta-feira (9). Não houve feridos. A informação foi confirmada pelo próprio órgão.



Por conta do feriado de Corpus Christi, esta sexta o órgão está funcionando em regime de ponto facultativo e, por isso, o número de funcionários trabalhando estava bem reduzido.



Por meio de nota, a Prefeitura do Rio afirmou que "houve um princípio de incêndio no subsolo do prédio anexo da sede da Prefeitura, na Cidade Nova, apagado imediatamente pela brigada do condomínio. Os bombeiros foram acionados por questão de segurança."



De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do Quartel Central (Praça da República) foram acionados às 8h55 para um princípio de incêndio na Rua Pinto de Azevedo. Não houve vítimas e o fogo foi controlado.