Kit de robótica pago com emenda de Lira deu prejuízo de R$ 4,2 mi aos cofres públicos, diz CGU

Em relatório, a Controladoria-Geral da União (CGU) indicou que os kits de robótica alvo de operação da Polícia Federal (PF), geraram um prejuízo de ao menos R$ 4,2 milhões aos cofres públicos em contratos. O custeio dos equipamentos para os alunos da prefeitura de Canapi (AL) em 2021, foi feito com emenda parlamentar do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).A CGU analisou dois contratos com recursos de emendas para a compra dos kits. Segundo o documento, R$ 7,4 milhões foram repassados para a empresa Megalic pela cidade de Canapi, sendo R$ 5,7 milhões em 2022.Dados enviados ao Supremo Tribunal Federal (STF) mostram que Lira indicou R$ 32,9 milhões do orçamento secreto para a compra dos 330 kits de robótica Segundo informações do jornal 'O Estado de S. Paulo', Lira indicou para nove dos 43 municípios de Alagoas que receberam os equipamentos de robótica. Conforme o documento, uma única empresa forneceu os kits a instituições de ensino que não tinham infraestrutura básica, como água encanada ou computadores.