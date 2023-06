Festa do Tomate é sucesso de público em Paty do Alferes

Desde quarta-feira (07), a 33ª edição da Festa do Tomate movimenta Paty do Alferes. Com grandes shows e diversas atrações, incluindo os concursos leiteiro, gastronômico e de rainha da festa, o evento realizado no Parque de Exposições Amaury Monteiro Pulli é sucesso de público.

Ontem (08), dia em que o grupo Revelação se apresentou no Palco FM O Dia e Maiara e Maraísa foram estrelas do palco principal, a Festa do Tomate contou com a presença de autoridades e empresários. Além do prefeito e da primeira dama, prestigiaram o evento os deputados estaduais Eurico Júnior, Ratinho e Julio Rocha; o deputado federal Áureo Ribeiro; a prefeita de Guapimirim, Marina Rocha; o secretário de Obras de Paty, Alexandre Veiga Lisboa; e o empresário Rudá.



A Festa do Tomate termina no próximo domingo (11).