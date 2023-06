Prédio onde botijão de gás explodiu na Maré é interditado pela Defesa Civil

Rio - O prédio onde houve uma explosão de um botijão de gás na manhã desta sexta-feira (9) na Vila do João, dentro do Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, foi interditado pela Defesa Civil Municipal. O órgão ainda pedirá a sua demolição.

Segundo a Defesa Civil, o edifício tinha quatro pavimentos com 10 unidades residenciais. Durante uma vistoria realizada no local, os técnicos identificaram que a explosão gerou danos estruturais como o rompimento de um pilar. Por isso, o imóvel foi totalmente interditado.

Ainda de acordo com o órgão, o laudo realizado pelos técnicos pedirá a demolição do prédio. Um outro imóvel também foi interditado, porém, de forma preventiva, até a conclusão do escoramento do prédio atingido pela explosão.

O acidente teria deixado quatro pessoas feridas, segundo informações preliminares. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados para a Rua 2, dentro da Vila do João, por volta das 7h45, mas não atenderam vítimas. A corporação informou que os feridos já haviam sido socorridos por vizinhos.

De acordo com publicações das redes sociais, uma jovem sofreu queimaduras no corpo e um homem ficou ferido na cabeça. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde das vítimas e nem sobre suas identificações.

Também procurada, a Secretaria Municipal de Assistência Social informou que 13 famílias foram atendidas pela equipe do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Darcy Ribeiro. Não houve demanda de acolhimento de famílias durante o ocorrido. Na ação, também foram entregues cartão protege SUAS e colchonetes às famílias.