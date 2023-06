Casa Branca acusa o Irã de ajudar a Rússia a construir uma fábrica de drones perto de Moscou

O Irã está fornecendo à Rússia materiais para construir uma fábrica de drones a leste de Moscou, enquanto o Kremlin busca garantir um suprimento constante de armamento para sua guerra em andamento na Ucrânia, de acordo com uma descoberta de inteligência dos EUA divulgada pela Casa Branca neste sexta-feira, 9.



O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, informou que as autoridades de inteligência acreditam que uma usina na zona econômica especial de Alabuga, na Rússia, pode estar operacional no início do próximo ano. A Casa Branca também divulgou imagens de satélite tiradas em abril do local industrial, várias centenas de quilômetros a leste de Moscou, onde acredita que a fábrica "provavelmente será construída".



Washington declarou publicamente em dezembro que acreditava que Teerã e Moscou estavam considerando abrir uma linha de montagem de drones na Rússia para a guerra na Ucrânia. A nova inteligência sugere que o projeto, na região de Yelabuga, no Tartaristão, foi além da concepção. O Irã diz que forneceu drones para a Rússia antes do início da guerra, mas não desde então.



Kirby afirmou que as autoridades dos EUA também determinaram que o Irã continua fornecendo aos militares russos drones de ataque unidirecionais fabricados no país persa: os drones são enviados pelo Mar Cáspio, de Amirabad no Irã para Makhachkala, na Rússia, e depois são usados pelos forças contra a Washington, 09 Ucrânia



Em maio, a Rússia recebeu centenas de drones de ataque unidirecional, bem como equipamentos relacionados à produção de drones, do Irã, de acordo com a Casa Branca.



"Esta é uma parceria de defesa em grande escala que é prejudicial à Ucrânia, aos vizinhos do Irã e à comunidade internacional", disse Kirby. "Continuamos a usar todas as ferramentas à nossa disposição para expor e interromper essas atividades, inclusive compartilhando isso com o público - e estamos preparados para fazer mais."