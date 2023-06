Polícia prende dois homens por pirataria na Praia de Copacabana

Rio - Dois homens foram presos por pirataria na praia de Copacabana, Zona Sul do Rio, nesta quinta-feira (8).

As prisões aconteceram após agentes da Operação Segurança Presente, em conjunto com homens do 19º BPM (Copacabana), abordarem os dois na areia da praia para verificar a procedência das mercadorias. Os suspeitos tentaram escapar, mas acabaram presos no calçadão.

Foram apreendidos 65 cigarros eletrônicos, 19 caixas de som, 11 carregadores portáteis, um fone de ouvido, 52 cabos de carregador e uma máquina de cartão. O valor total do material é de aproximadamente R$ 8 mil.

Os dois foram autuados nos crimes contra a ordem tributária, econômica e as relações de consumo. O caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana).