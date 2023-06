Itatiaia prepara programação para o Dia dos Namorados

Com uma taxa de ocupação da rede hoteleira de cerca de 95%, a Secretaria Municipal de Turismo de Itatiaia, em parceria com a Associação Comercial e empresarial de Penedo(ACEP), terá uma programação especial entre os 9 e 12 de junho para o feriadão de Corpus Christi e do Dia dos Namorados.



A decoração temática será apresentada ao público na sexta-feira (9) e no sábado (10). A plataforma 360° estará disponível aos interessados das 13h30 às 15h30 e das 19h30 às 21h30. Haverá ainda a oportunidade de posar, até 23h30, para a “capa” de uma ‘revista” onde Penedo é o tema principal. Os namorados poderão ainda desfilar por uma Passarela Romântica e conhecer a cabine instagramável do evento.



Além dessas atrações, também no sábado, às 19h, o Centro de Dança de Resende vai se apresentar. Às 20h será a vez do saxofonista Ramon Santana embalar a paixão dos casais, executando músicas românticas. O músico irá se apresentar novamente no domingo (11), das 20h às 22h.