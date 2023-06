Rio - Um homem apontado como o responsável por roubar um posto de gasolina foi preso, nesta sexta-feira (9), por policiais da 106ª DP (Itaipava).

De acordo com informações do site da Polícia Civil, o bandido foi capturado no bairro Quitandinha, em Petrópolis, na Região Serrana. Ainda segundo a corporação, o assalto aconteceu em maio deste ano.

Contra o homem, foi cumprido um mandado de prisão preventiva.