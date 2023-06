Polícia Militar apreende máquinas caça-níqueis em Resende

A Polícia Militar (PM) apreendeu nesta sexta-feira (9) máquinas caça-níqueis em Resende. O estabelecimento fica no bairro Santo Amaro.



Segundo a PM, os agentes encontraram três máquinas no estabelecimento. O responsável do local, de 39 anos, e o proprietário do bar, de 65, foram levados para a 89ª DP de Resende.



Na unidade, eles foram autuados pelo crime de jogo de azar. Eles foram ouvidos e liberados.