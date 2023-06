Três jovens são presos após troca de tiros com policiais

Três jovens, de 21, 22 e 27 anos, foram presos suspeitos de trocarem tiros com policiais militares em Resende. O caso aconteceu nesta sexta-feira (9) no bairro Fazenda da Barra III.



Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes foram verificar uma denúncia de que os suspeitos estavam traficando e portando arma de fogo no local. Quando chegaram, foram recebidos a tiros e revidaram.



Após o confronto, os policiais encontraram três suspeitos que tinham fugido. Também flagraram a abertura de um buraco para impedir a passagem dos agentes e viaturas.



Com eles, foram apreendidas drogas. Os jovens e o material foram levados para a 89ª Delegacia Policial de Resende.